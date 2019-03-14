تداول 19 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعي برغم سوء الأحوال الجوية وسجلت حركة الموانئ اليوم 19 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة وموجود علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة وموجود علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول ٤ سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.