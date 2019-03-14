تحصيل 47 مليون جنيه من سارقي الكهرباء والمتهربين من الضرائب

داهمت وزارة الداخلية 72 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية" ، حيث تم ضبط (742) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 73 بندقية آلية – 143 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 89 طبنجة – 437 فرد محلى الصنع – 1747 طلقة مختلفة الأعيرة – 1336 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها ( فرد محلى – 18 طلقة مختلفة الأعيرة النارية – أدوات وأجزاء التصنيع"، وتم تنفيذ (435845) حكم قضائى، بينها (1806) حكم جناية، و(152092) حكم حبس، و(228423) حكم غرامة، و(53524) حكم مخالفة، وضبط (23) تشكيلاً عصابياً ضموا (85) متهماً ، إرتكبوا (128) حادث سرقة متنوع، وضبط (54) سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض (44) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، إنتحال صفة ، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (70) متهم.

ولاحقت أجهزة الأمن أباطرة الكيف ونجحت في ضبط (970) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1073) متهم، وبحوزتهم 168 كيلو حشيش، و150 كيلو بانجو وكليو أفيون و16 كيلو هيروين و2 كيلو من مخدر الفدور و37 كليو من الاستروكس و (114,429) قرص مخدر مختلف الأنواع .

وتمكنت أجهزة الأمن على مدار أسبوع من ضبط 6381 قضية تموينية متنوعة بينها (81) قضية إسطوانات بوتاجاز..بمضبوطات بلغت (2593 إسطوانة بوتاجاز، وضبط (32) قضية مواد بترولية. بمضبوطات بلغت (291687 لتر، وضبط (6268) قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية المدعمة ، ومخالفات المخابز ، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. بمضبوطات بلغت (1412,307 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط "444" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "311,003 طن" ، وكذا "148" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "118,510 طن".

وأثمرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط (67010) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (46,358,954.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1068) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها:(129) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (70) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط (234) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (27) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (65) قضية فى مجال الجمارك ، (162) حالة تحرى مدين ولجان فحص .. وقد تم التصالح فى (210) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (1,261,869 مليون جنيه ".

وبشأن مكافحة جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط (10) قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال- إختلاس وإستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع " .. بقيمة بلغت ( 9,469,259 جنيه مصرى - 2,000 عملات أجنبية مختلفة .

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2,651) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (7) تشكيلات عصابية، فيما ضبطت شرطة المصنفات (438) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (1652) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، (1055) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (450) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (268) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (117) فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة (249) حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (930) لنش وباخرة سياحية.

وفي مجال أمن الموانئ تم ضبط (80) قضية تهريب ، (753) قضية متنوعة بقطاع أمن الموانى، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2454) قضية ومخالفة فى مجال ( الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية ، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، وتم تأمين تنفيذ إزالة (313) حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف .