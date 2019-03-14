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تحرير 982 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الخميس، 14 مارس 2019 12:48 م
تحرير 982 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 982 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 477 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و26 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و25 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 7 سيارات و56 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و14 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 11 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و12 مخالفة بيئة و109 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 15 مخالفة خط السير و15 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و11 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 16 رخصة للسير يسار الطريق.

وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 20 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و19 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص، تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 4 سيارات متروكة و21 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 26 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و28 مخالفة مواقف عشوائية و13 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 29 مخالفة زيادة التعريفة المقررةتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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