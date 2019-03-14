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تجديد حبس جزار و 3 متهمين بقتل سائق ميكروباص بسبب خلافات بينهم بامبابة

الخميس، 14 مارس 2019 03:14 م
تجديد حبس جزار و 3 متهمين بقتل سائق ميكروباص بسبب خلافات بينهم بامبابة جريمة قتل_صورة ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة بشمال الجيزة حبس جزار و 3 آخرين لاتهامهم بقتل سائق ميكروباص بسبب خلافات بينهما بإمبابة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وكانت النيابة أصدرت فى وقت سابق قرارا بتشريح جثمان الشاب الضحية وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.
 
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة أنهت حياته في الحال، وبإجراء التحريات تبين أن جزارا و3 من العاملين معه وراء قتله، حيث طعنه بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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