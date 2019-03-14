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تأجيل محاكمة متهم باختلاس 5 مليون جنيه من فندق لـ 11 أبريل

الخميس، 14 مارس 2019 05:06 م
تأجيل محاكمة متهم باختلاس 5 مليون جنيه من فندق لـ 11 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم "م.ع" موظف بقسم الحفلات بأحد الفنادق، لجلسة 11 أبريل  للمرافعة. 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود. 
 
وكشفت تحقيقات نيابة الـموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بحدي الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق جي نابليو ماريوت"، استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولي لنفسه وبدون وجه حق علي مبلغ 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي اقامة الحفلات علي مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم علي خلاف الحقيقه فتمكن بذلك من الاستيلاء علي تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
 
 

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