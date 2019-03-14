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بسبب التنمر.. والد طالب يقتحم مدرسة بسلاح بعد سخرية مدرس من ابنه بفلوريدا

الخميس، 14 مارس 2019 12:12 م
بسبب التنمر.. والد طالب يقتحم مدرسة بسلاح بعد سخرية مدرس من ابنه بفلوريدا والد الطالب
كتب بلال رمضان
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بسبب التنمر فى المدارس وفى واقعة صادمة ربما لم تخطر على بال المدرس، قام ولى أمر طالب باقتحام مدرسة "بير ليكس" المتوسطة فى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ومعه سلاح، بعدما تلقى اتصالات هاتفيا من ابنه وهو يجهش بالبكاء، ليخبره بأن المدرس "انتقده".

وبعد ساعة من هذا الاتصال، ظهر والد الطالب، ويدعى كريستوفر فريمان (27 عامًا) فى المدرسة، حاملا بندقية نصف آلية، كان يخفيها فى جانبه الأيمن، وفور وصول الشرطة، ألقت القبض على "فريمان"، فأبلغهم: "أريد أن أرى الرجل الذى انتقد ابنى".

وخلال حديث أفراد الشرطة مع "فريمان" لاحظ الضابط وجود "سلاح نارى كبير" فى الجانب الأيمن من سرواله، أثناء تعبيره عن استيائه واستمراره فى الصراخ.

 

Christopher Freeman
Christopher Freeman

 

وقامت الشرطة بإغلاق المدرسة، واعتقلت فريمان ووجهت إليه تهمة حيازة سلاح نارى على أرض المدرسة، والاعتداء المشدد بسلاح وتعطيل عمل المدرسة، وتم تحديد كفالة للإفراج عنه قدرها 75 ألف دولار.

 

سلاح آلى طراز AK-47 Mini Draco
سلاح آلى طراز AK-47 Mini Draco

 

وبحسب تقارير الشرطة، فأن السلاح الآلى الذى وجد مع الأب، من طراز AK-47 Mini Draco، وبسؤال الأب عنه، قال: أنه اشترى البندقية من صديق قبل حوالى عام لاستخدامها فى الحماية، وليس لديه أى نية لإيذاء أى شخص، وأنه نسى أن البندقية كانت موجودة لأنه يحملها طوال الوقت.

 


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