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بروتوكول بين "القابضة المعدنية" و"المجتمعات العمرانية" بشأن أرض مليون متر بالقاهرة الجديدة

الخميس، 14 مارس 2019 11:37 ص
بروتوكول بين "القابضة المعدنية" و"المجتمعات العمرانية" بشأن أرض مليون متر بالقاهرة الجديدة
كتب – عبد الحليم سالم
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وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة أرض بطريق القاهرة - السويس الصحراوى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة مليون متر مربع.

 

حضر التوقيع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقام بالتوقيع الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمحاسب مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية.

 

وكان قد تم الاتفاق بين الشركة القابضة والهيئة على تقسيم المساحة محل هذا البروتوكول إلى قطع أراضى سكنية صغيرة شاملة الخدمات.

 

وينظم البروتوكول استغلال قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى ستقوم بإعداد المخطط التفصيلى للمساحة وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وتوفير مصادرها، وطرح الأراضى السكنية الواقعة ضمن هذه المساحة بنظام القرعة العلنية وكذا طرح الأراضى الخدمية الواقعة بذات المساحة، وفق خطة طرح الأراضى الخاصة بالهيئة.

 

وبمقتضى هذا البروتوكول تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بسداد 50% لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية من حصيلة القيمة البيعية لقطع الأراضى (سكنى – خدمى) التى يتم بيعها بالفعل، حيث يبلغ نصيب الشركة القابضة بقيمة استرشادية 1.3 مليار جنيه.

 

وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رئيسى الشركتين القابضتين للتشييد والتعمير والصناعات المعدنية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهات التابعة لوزارة الإسكان والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخاصة فى مجال التطوير العقارى والمقاولات.


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