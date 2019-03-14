برنت يصعد لأعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل تخفيضات أوبك وعقوبات فنزويلا وإيران

رويترز

صعد سعر خام برنت اليوم الخميس لأعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، مدفوعا بتخفيضات الإنتاج التى تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران.

وقال متعاملون إن انخفاضا غير متوقع فى مخزونات النفط الخام الأمريكية رفع الأسعار أيضا.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ذروة 2019 عند 67.84 دولار للبرميل فى التعاملات الآسيوية اليوم، وسجلت 67.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 21 سنتا أو 0.3% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 58.40 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتا أو 0.2% من سعر التسوية السابقة، ومقتربة أيضا من أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 الذى سجلته فى الجلسة السابقة.

وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للوساطة فى سنغافورة "تزايد شح المخزونات العالمية بسبب تخفيضات الإمدادات التى تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على منتجات النفط الفنزويلية يعززان الدعم لأسعار النفط".

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بما فى ذلك روسيا إمدادات النفط منذ بداية العام لتقليص الفجوة بين العرض والطلب فى الأسواق العالمية ودعم أسعار الخام.

وفى فنزويلا، تعطل إنتاج النفط وصادراته جراء أزمة سياسية واقتصادية تسببت فى انقطاعات كبيرة فى الكهرباء ونقص فى الإمدادات، بينما حظرت واشنطن على الشركات الأمريكية التعامل مع الحكومة الفنزويلية، بما فى ذلك شركة النفط بي.دي.في.إس.إيه المملوكة للدولة.

وفى الشرق الأوسط، قال مصدران مطلعان لرويترز إن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيرانى بنحو 20% إلى أقل من مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو، وذلك من خلال مطالبة الدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادى فرض عقوبات أمريكية عليها.

فى غضون ذلك، قال تقرير أسبوعى صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية فى الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضى مع زيادة إنتاج المصافى.