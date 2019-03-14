video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلمان بريطانيا يصوت على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 14 مارس 2019 01:02 م
برلمان بريطانيا يصوت على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
إضافة تعليق

يصوت البرلمان البريطانى اليوم الخميس على إمكانية تأجيل الانفصال عن الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد موعده المقرر يوم 29 مارس وتستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماى لحث النواب على التصويت مجددا قبل ذلك الوقت على اتفاقها للخروج من التكتل الذى رفضوه مرتين.

وستكون محاولة إقناع معظم النواب المؤيدين للانفصال بالعدول عن معارضتهم لاتفاق ماى أساسية لخطتها فى مواجهة تأجيل طويل محتمل قد يعنى أن بريطانيا سينتهى بها الأمر بعلاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبى عن المتوقع فى خطة ماى أو أن الانفصال برمته سيتجه صوب استفتاء آخر.

وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطى الوحدوى فى أيرلندا الشمالية الذى يدعم حكومة ماى فى البرلمان لكنه صوت حتى الآن ضد اتفاقها، إنها تعمل مع الحكومة لإيجاد طريقة للخروج من الاتحاد باتفاق.

ورفض البرلمان أمس الأربعاء احتمال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق مما يمهد الطريق لتصويت اليوم الخميس قد يؤجل الانفصال حتى نهاية يونيو على الأقل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماى ترجع إلى الخلف.. "CNN": "بريكست" يفاقم خسائر تيريزا ماى

زعيم حزب العمال البريطانى: النواب استبعدوا بريكست من دون صفقة

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

تيريزا ماى

بريكست

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة