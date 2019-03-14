برلمان بريطانيا يصوت على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبى

رويترز

يصوت البرلمان البريطانى اليوم الخميس على إمكانية تأجيل الانفصال عن الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد موعده المقرر يوم 29 مارس وتستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماى لحث النواب على التصويت مجددا قبل ذلك الوقت على اتفاقها للخروج من التكتل الذى رفضوه مرتين.

وستكون محاولة إقناع معظم النواب المؤيدين للانفصال بالعدول عن معارضتهم لاتفاق ماى أساسية لخطتها فى مواجهة تأجيل طويل محتمل قد يعنى أن بريطانيا سينتهى بها الأمر بعلاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبى عن المتوقع فى خطة ماى أو أن الانفصال برمته سيتجه صوب استفتاء آخر.

وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطى الوحدوى فى أيرلندا الشمالية الذى يدعم حكومة ماى فى البرلمان لكنه صوت حتى الآن ضد اتفاقها، إنها تعمل مع الحكومة لإيجاد طريقة للخروج من الاتحاد باتفاق.

ورفض البرلمان أمس الأربعاء احتمال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق مما يمهد الطريق لتصويت اليوم الخميس قد يؤجل الانفصال حتى نهاية يونيو على الأقل.