بالأسماء .. الأوقاف تعلن عن فرش 160 مسجدًا خلال شهر مارس

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن خطتها لشهر مارس الجارى، مؤكدة قيامها بفرش 160 مسجد، خلال الشهر الحالى على النحو التالى:

1 المنوفية الشرقى بناحية السكرية شبين الكوم 350م

2 المنوفية السويدى – تلا 559م

3 المنوفية الكفراوى – كفر قرشوم – تلا 500 م

4 البحيرة كفرعسكر صفط ايتاى البارود 378م

5 البحيرة منشية المغازى كوم الفرج-أبو المطامير 115م

6 البحيرة الزهيرى القبلية -المحمودية 256م

7 البحيرة السلام قرية 7 -ادكو 371م

8 البحيرة الهدى افلاقة البلد دمنهور 145م

9 البحيرة العزبة البحرية القصبى كوم القناطر أبو حمص 240م

10 البحيرة ع نسيم الكبير الدلنجات 535م

11 البحيرة عباد الرحمن أبو خراش الرحمانية 177م

12 البحيرة التقوى أمليط ايتاى البارود 420م

13 البحيرة مسجد قرية خمارة ايتاى البارود 590 م

14 البحيرة مسجد كفر مساعد الكبير ايتاى البارود 276 م

15 البحيرة عباد الرحمن مطاوع قدح طريق حوش عيسى 180م

16 البحيرة التقوى أبو سعيفة الدلنجات 632م

17 البحيرة الرحمن القهوقية- المجد – الرحمانية 416م

18 البحيرة النور علقام –كوم حمادة 240م

19 البحيرة سيدى محمد مجاهد كفر مجاهد كوم حمادة 540م

20 البحيرة حى ابو السعود – دمنهور 280م

21 البحيرة الوهاب قرية النشو –ايتاى البارود 220م

22 البحيرة الشامى ( ساسون) عزب قابيل- دمنهور 510م

23 البحيرة أبو عوف القبلى كفر الواق حوش عيسى 205م

24 البحيرة كوم امبو الجديد- أبو المطامير 350م

25 البحيرة الروضة الكبير – منشية صيرة قومبانية أبو قير كفر الدوار 320م

26 البحيرة الرحمن القبلى –النقيدى كوم حمادة 217م

27 البحيرة ع سرنجا القومية – كفر الدوار 280م

28 البحيرة أنور عبده أبو هواش -أبو حمص 300م

29 البحيرة النور بالسلماوى –أبو حمص 400م

30 البحيرة نور الاسلام الجديد عزبة بدر- رشيد 325م

31 البحيرة ونس تبع افلاقة – دمنهور 240م

32 البحيرة ع شيفر – الريكو- حوش عيسى 235م

33 البحيرة على باشا سرى أبو مسعود الدلنجات 218م

34 البحيرة أبوبكر الصديق 1 غرب النوبارية 655م

35 اسيوط النور نجع الربيبات أبو كريم -ديروط 125م

36 اسيوط على بن أبى طالب دشلوط ديروط 85م

37 اسيوط المكايدة قرية جرف سرحان ديروط 210م

38 اسيوط الرضوان جزيرة العقب أبنوب 160م

39 اسيوط آل مبارك- العصارة – الفتح 275م

40 اسيوط محمود محمد مصطفى ع الهلايل بنى هلال القوصية 200م

41 اسيوط البلادوة العقال البحرى البدارى 100م

42 اسيوط عمرو بن العاص ع توفيق بنى رافع منفلوط 200م

43 اسيوط الرضا والنور الغنايم شرق الغنايم 100م

44 اسيوط السلام المعابدة – أبنوب 245م

45 المنيا صميدة محمد صميدة ع عبد القادر صفط الغربية- المنيا 480م

46 المنيا المرحوم محمد فتحى الصليبة شوشة 220م

47 المنيا الفتح الاسلامى –ادمو – المنيا 460م

48 المنيا الشيخ تاج الدين – الأشمونين- ملوى 322م

49 المنيا القبلى نزلة العرين القبلى -ورورة 460م

50 المنيا الغربى سلاقوس- العدوة 302م

51 المنيا السعادنة –زهرة -المنيا 100م

52 المنيا عمار علاق طوخ الخيل المنيا 440م

53 المنيا المحمدى نزلة ثابت مطاى 220م

54 المنيا النور ع بشرى اطسا سمالوط 255م

55 المنيا التقوى-الميمون منشية الشريعى -سمالوط 140م

56 المنيا الشهيد قرية صفانية مركز العدوة 514م

57 المنيا الموقف صندفا- بنى مزار 540م

58 المنيا الشيخ جميعة بالمسيد – العدوة 400م

59 كفر الشيخ ع سلطان – فرامون – دسوق 480م

60 كفر الشيخ الرحمة 63 الجدية- الحامول 220م

61 كفر الشيخ الكبير –الناصرية – الرياض 460م

62 كفر الشيخ الرحمن العتارسة- بلطيم 322م

63 كفر الشيخ أنس بن مالك-ع أبو خليفة -البشاير 460م

64 كفر الشيخ العيادية الطيبة – الحامول 302م

65 كفر الشيخ النور القديم 2 –الطرفاية- الحامول 100م

66 كفر الشيخ التقوى قرية السالمية -فوة 440م

67 كفر الشيخ الرحمة أبو الدهب- الحامول 220م

68 كفر الشيخ عبيدى الشخلوبة سيدى سالم 255م

69 الاقصر أسامة البكرى – البياضية 190م

70 الاقصر الزهراء المعلا 355م

71 الاقصر نجع خميس العديسات – الطود 255م

72 الاقصر الأربعين نجع الطويل – الكرنك 250م

73 الاقصر الرحمة الأقالتة- القرنة 120م

74 الاقصر أل البيت – المحاميد 300م

75 الجيزة البركييات أثريس منشأة القناطر 600م

76 الجيزة عباد الرحمن العزبة الجديدة – الحاجر- منشأة القناطر 300م

77 الجيزة الفردوس المنوات البدرشين 300م

78 الجيزة الرحمن (أحمد حرب) قرية العزيزية البدرشين 250م

79 الجيزة الروضة الشريفة- قرية السعودية-العياط 240م

80 الغربية عزبة أبو النصر –قرية سامول – المحلة 450 م

81 الغربية العجمى –شبرا بلولة -قطور 700م

82 الغربية الحاجة لبيبة حماد كفور بلشاى كفر الزيات 700م

83 الغربية أبو السعود محلة منوف-طنطا 800م

84 الغربية عبد المنعم رياض محلة منوف طنطا 600م

85 الغربية البحرى أكوة الحصة كفر الزيات 420م

86 الغربية الإيمان ع البيطان العامرية- المحلة 320م

87 الغربية التوحيد صفط تراب المحلة 470م

88 الغربية الجبالى كوم مهنا – كفر الزيات 1050م

89 قنا التقوى الساحل- نجع حمادى 100م

90 قنا على السيد بالعبابدة قنا 1320

91 قنا العتيق – دنفيق 600م

92 أسوان الأنوار المحمدية حاجر أبو خليفة -ادفو 125م

93 أسوان الهدايا أم شلباية الرديسية -ادفو 275م

94 أسوان الرشايدة – كوم امبو 300م

95 أسوان بحر السيل الريفى – 300م

96 أسوان سيدى أبو الحسن الشاذلى- الناصرية 90م

97 الفيوم الرحمن ترسا بجوار نقطة الشرطة 150م

98 الفيوم عبد العزيز الجزار قرية قصر الجبالى – يوسف الصديق 500م

99 الفيوم الهدى الإسلامى – الصوفى- بندر الفيوم 250م

100 الفيوم الإيمان –بندر طامية 500م

101 الفيوم نوارة قرية نوارة -اطسا 450م

102 الفيوم عزبة فرج سالم- العلوية – ابشواى 150م

103 الفيوم الشيخ يوسف – العجمين- ابشوى 850م

104 بنى سويف السلام صفط الشرقية- الواسطى 255م

105 بنى سويف الرحمن ع اسلام اهناسيا الخضراء 150م

106 بنى سويف العمدة منشأة الأمراء اهناسيا 320م

107 بنى سويف الهدى الشيخ سليمان الفنت الفشن 100م

108 بنى سويف الرحمن ع على زيدان الحمام ناصر 600م

109 بنى سويف الرحمن ع الجويقدار الفنت الفشن 250م

110 بنى سويف التقوى ع أبو المكارم- اهناسيا 270م

111 بنى سويف نور الاسلام كوم الصعيد – ببا 170م

112 بنى سويف الكبير الغربى قرية الحرجة مركز ناصر 300م

113 بنى سويف زين العابدين القاضى قرية الميمون – الواسطى 221م

114 بنى سويف الشيخ امام قرية السعادنة – بنى سويف 360م

115 سوهاج الشيخ طه- طهطا 450م

116 سوهاج الرحمن البلابيش الشيخ امبادر دار السلام 300م

117 سوهاج قباء حى مبارك -المنشاة 150م

118 سوهاج عمرو بن العاص الحلافى الشرقية –أوقاف بنى حميل 144م

119 سوهاج أل عبد الرازق – قرية حاجر مشطا -طهطا 150م

120 سوهاج الهيكل نجع فرج أحمد –الشورانية-المراغة 150م

121 سوهاج الرحمة نجع النجيلة قرية العوامر بحرى-جرجا 130م

122 سوهاج الشويخات أم دومة – طما 420م

123 سوهاج مسجد التقوى سفلاق- ساقلته 350 م2

124 سوهاج مسجد عبد الحليم جاد مركز سوهاج 750م

125 الإسماعيلية التل الصغير – التل الكبير 700م

126 الإسماعيلية التوحيد –أبو خليفة –القنطرة غرب 176م

127 الإسماعيلية سعد بن أبى وقاص -أبو صوير 391م

128 القليوبية الغربى – شلقان – القناطر الخيرية 400م

129 القليوبية سليمان زايد – عرب اسماعيل جزيرة بلى- بنها 360م

130 القليوبية ال شعلان – مجول – بنها 250 م

131 الشرقية الفتح –السيد أفندى – الحسينية 230م

132 الشرقية أولاد يوسف – ميت العز – فاقوس 90م

133 الشرقية المحطة الزنكلون-الزقازيق 508م

134 الشرقية أبو بر بناحية الحبش- الابراهيمية 185

135 الشرقية الفتح ع النوايلة- السطوحية- القنايات 210م

136 الشرقية التهامى بنى عامر-الزقازيق 80م

137 الشرقية الرحمة قرية منزل حيان – ههيا 525م

138 الشرقية الجد قرية الأسدية –أبو حماد 680م

139 الشرقية النور قراجة- كفر جراجة 280م

140 الشرقية التوحيد ع الإصلاح –أبو كبير 280م

141 الدقهلية السلام التمد الحجر- السنبلاوين 350م

142 الدقهلية القديم أبستو -نبروة 950م

143 الدقهلية الرحمة قرية قريقرة السنبلاوين 500م

144 الدقهلية ع عيسوى ميت على – المنصورة 600م

145 الدقهلية الرحمن أرض جمعية العدالة قرية قلبشو-بلقاس 200م

146 الدقهلية البركات قرية كوم الدربى – المنصورة 880م

147 الدقهلية النوايرة -أجا 1000م

148 الدقهلية مسجد قرية 33 الحفير الكبير – شهاب الدين 396م

149 الدقهلية الشركة (1) الكبير مركز دكرنس 550م

150 الدقهلية مسجد جزيرة الخير – بلقاس 400م

151 الدقهلية القائد احمد اسماعيل ميت الفرماوى ميت غمر 400

152 الإسكندرية التوحيد العامرية 225م

153 الإسكندرية خطاب أمام مركز الشباب الأنفوشى-الجمرك 470م

154 الإسكندرية التقوى الجزيرة الخضراء 450م

155 الإسكندرية الرضوان – العامرية 280م

156 الإسكندرية الزياتين – المنتزة 350م

157 الإسكندرية كردون- المنتزة 650م

158 الإسكندرية أبو بكر الصديق- المنتزة 250م

159 الإسكندرية الطاعة الخيرية- المنتزة 190م

160 القاهرة مسجد السلام حلوان 500م