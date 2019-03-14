اليوم.. وزيرة الثقافة تزور الأقصر لافتتاح بيتى ثقافة "حوض الرمال" و"الأقالتة"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس وغداً الجمعة، زيارة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك لافتتاح بيتى ثقافة جديدين بمنطقة حوض الرمال والأقالتة، وذلك برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الآثار، كما أنه من المقرر أن تحضر الوزيرة فعاليات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمعابد الكرنك يوم الجمعة المقبل.

وقالت مصادر بثقافة الأقصر، أن بيت ثقافة "حوض الرمال" بالمدامود إنتهى العمل فيه تماماً وتم فرشه بالكامل، حيث تم البدء فى إنشاؤه بتاريخ 16 مارس 2016، وتبلغ مساحته الكلية حوالى 859 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين، والمسرح الرئيسى بمساحة 180 مترًا مربعًا يسع 125 كرسيًا، وخشبة المسرح بمساحة 60 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الثانى قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، غرف الإسقاط، مخزن، أما بيت ثقافة "الأقالتة" فهو مكون من أربع طوابق الدور الأول قاعة إحتفالات ومناسبات وباقى الطوابق كتب وتعليم وتدريب وكافة الأشياء الممتعة لجميع الأعمار.