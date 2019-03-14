video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. وزيرة الثقافة تزور الأقصر لافتتاح بيتى ثقافة "حوض الرمال" و"الأقالتة"

الخميس، 14 مارس 2019 08:00 ص
اليوم.. وزيرة الثقافة تزور الأقصر لافتتاح بيتى ثقافة "حوض الرمال" و"الأقالتة" الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس وغداً الجمعة، زيارة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك لافتتاح بيتى ثقافة جديدين بمنطقة حوض الرمال والأقالتة، وذلك برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الآثار، كما أنه من المقرر أن تحضر الوزيرة فعاليات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمعابد الكرنك يوم الجمعة المقبل.

وقالت مصادر بثقافة الأقصر، أن بيت ثقافة "حوض الرمال" بالمدامود إنتهى العمل فيه تماماً وتم فرشه بالكامل، حيث تم البدء فى إنشاؤه بتاريخ 16 مارس 2016، وتبلغ مساحته الكلية حوالى 859 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين، والمسرح الرئيسى بمساحة 180 مترًا مربعًا يسع 125 كرسيًا، وخشبة المسرح بمساحة 60 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الثانى قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، غرف الإسقاط، مخزن، أما بيت ثقافة "الأقالتة" فهو مكون من أربع طوابق الدور الأول قاعة إحتفالات ومناسبات وباقى الطوابق كتب وتعليم وتدريب وكافة الأشياء الممتعة لجميع الأعمار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس "قصور الثقافة" يتفقد 3 مواقع ثقافية بالأقصر تمهيدا لافتتاحها

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الثقافة

اخبار مصر

بيت ثقافة حوض الرمال

اخبار المحافظات

بيت ثقافة الاقالته




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة