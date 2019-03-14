الوطنية للانتخابات: 19,15،% نسبة الإقبال فى الانتخابات التكميلية بأشمون

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن عدد الناخبين بدائرة أشمون 488الف و955 ناخبا ، والذين أدلوا بأصواتهم 93ألف و675 ناخب بنسبة 19,15 فى المائة ، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 91ألف و47صوت بنسبة 97,20فى المائة، وعدد لأصوات الباطلة 2628 صوت 2,8 فى المائة.

وحصل المرشح أحمد الخشن على 26الف و 795صوت بينما حصل المرشح الثانى حاتم مجلع على 11 ألف و93 صوت.