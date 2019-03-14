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الوطنية للانتخابات: 19,15،% نسبة الإقبال فى الانتخابات التكميلية بأشمون

الخميس، 14 مارس 2019 12:10 م
الوطنية للانتخابات: 19,15،% نسبة الإقبال فى الانتخابات التكميلية بأشمون المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن عدد الناخبين بدائرة أشمون 488الف و955 ناخبا ، والذين أدلوا بأصواتهم 93ألف و675 ناخب بنسبة 19,15 فى المائة ، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 91ألف و47صوت بنسبة 97,20فى المائة، وعدد لأصوات الباطلة 2628 صوت 2,8 فى المائة.
 
وحصل المرشح أحمد الخشن على 26الف و 795صوت بينما حصل المرشح الثانى حاتم مجلع على 11 ألف و93 صوت.
 
المستشار محمود الشريف (1)
المستشار محمود الشريف (1)

المستشار محمود الشريف (2)
المستشار محمود الشريف (2)

المستشار محمود الشريف (3)
المستشار محمود الشريف (3)

المستشار محمود الشريف (4)
المستشار محمود الشريف (4)

المستشار محمود الشريف (5)
المستشار محمود الشريف (5)

المستشار محمود الشريف (6)
المستشار محمود الشريف (6)

 


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