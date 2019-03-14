الهجرة تعلن مد فترة التسجيل بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مد فتح باب التسجيل بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج المقرر عقده فى يوليو المقبل .



وقالت وزارة الهجرة فى بيان لها ، إن مبادرة "سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك في الداخل" ، تجمع كافة الكيانات المصرية بالخارج، وتهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج.



وتابع البيان : ونظرًا لتأجيل المؤتمر المذكور إلى شهر يوليو القادم، فإنه تقرر مد فتح باب التسجيل لكل من يرغب في المشاركة عبر الرابط التالي:https://bit.ly/2ReLCYd





وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنت فى وقت سابق عن تغيير موعد إطلاق المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، ليعقد في يوليو القادم بدلًا من أبريل مع مد فترة التسجيل، وذلك استجابة لمطلب عدد كبير من المصريين في الخارج ممثلي الكيانات بعقد المنتدى تزامنًا مع الإجازة الصيفية حتى يتمكنوا من المشاركة.





