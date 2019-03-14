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المرشدين السياحيين: وقف تجديد تراخيص المهنة كل 5 سنوات حق أصيل لنا

الخميس، 14 مارس 2019 05:00 ص
المرشدين السياحيين: وقف تجديد تراخيص المهنة كل 5 سنوات حق أصيل لنا حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة تتابع عن كثب مطلب كافة المرشدين السياحيين، بوقف تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، وذلك باعتباره حق أصيل لهم، مشيرا إلى أن النقابة كانت فى حاجه إلى وجود قرار سلبى تعرض له عضو، لتتمكن من الاتجاه للقضاء، ومن ثم إلغاء هذا القرار.
 
وأوضح النحلة، أن النقابة بالتزامن مع متابعتها لدعوى الدكتور طارق فرج، والمقرر عقد جلسة لها 10 أبريل المقبل، اكتشفت الشئون القانونية فى النقابة وجود قرار أخر بإلغاء ترخيص لعضو، والذى حرك دعوى منفردا، لافتا إلى أنه حصل على حكم قضائى أكد حقه فى الحصول على ترخيص مزاولة المهنة مُجددا، مشيرا إلى أن ذلك يشير إلى أنه من المنتظر أن يصدر الحكم إيجابيا، ويحصل المرشدين على حكم بوقف التجديد كل 5 سنوات، ويصبح مرة واحدة عند صدوره فقط.
 
 

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