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المرشح الديمقراطى بيتو أورورك يعلن خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الخميس، 14 مارس 2019 01:29 م
المرشح الديمقراطى بيتو أورورك يعلن خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ترامب
واشنطن(أ ش أ)
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أعلن المرشح الديمقراطى بيتو أورورك بدء حملته الانتخابية بشكل رسمى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2020.

وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أن أوروك بدأ حملاته الدعائية فى ولاية "آيوا" الأمريكية والتى من مقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن أورورك برز نجمه السياسى عندما كاد يطيح بسيناتور جمهورى فى ولاية تكساس المحافظة تقليديا، وهو بذلك ينضم إلى ساحة مكتظة بالمرشحين الديمقراطيين الساعين للفوز بمنصب الرئيس .

يذكر أن أورورك كان نائبا سابقا عن ولاية "تكساس" فى الكونجرس الأمريكى.

 


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