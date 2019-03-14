المتهمون بقتل مسن بالبحيرة: تخلصنا منه بالرصاص بسبب "الثأر"

كتب محمود عبد الراضي ـ البحيرة ناصر جودة

الثأر اللعين لم يرحم شيخوخة مسن، حيث لقي مصرعه رمياً بالرصاص على يد مجموعة من الشباب، بسبب خصومة ثأرية.

المتهمون قالوا في اعترافاتهم عقب القبض عليهم، رصدنا خطوات الضحية، وتتبعناه حتى وصل لموقف دمنهور، فأطلقنا عليه الرصاص وهربنا بواسطة دراجات بخارية.

وتلقى قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بلاغاً بوصول "خليل.إ.أ" بالمعاش ، ومقيم بدائرة القسم"متوفى إثر إصابته بأعيرة نارية".

وأكد ابن الضحية ويعمل طبيب بشري، أن والده توجه والده توجه لموقف دمنهور حيث فوجئ بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية ، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أصابته وأودت بحياته ، وإتهم أفراد إحدى العائلات بقرية أبو يحيى في شبراخيت بقتل والده لخلافات سابقة بينهم.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة أن وراء إرتكاب الواقعة "عبدالوهاب.ع" مزارع وابنيه وآخرين، فتم القبض عليهم.