video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهمون بقتل مسن بالبحيرة: تخلصنا منه بالرصاص بسبب "الثأر"

الخميس، 14 مارس 2019 12:00 م
المتهمون بقتل مسن بالبحيرة: تخلصنا منه بالرصاص بسبب "الثأر" المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ البحيرة ناصر جودة
إضافة تعليق

الثأر اللعين لم يرحم شيخوخة مسن، حيث لقي مصرعه رمياً بالرصاص على يد مجموعة من الشباب، بسبب خصومة ثأرية.

المتهمون قالوا في اعترافاتهم عقب القبض عليهم، رصدنا خطوات الضحية، وتتبعناه حتى وصل لموقف دمنهور، فأطلقنا عليه الرصاص وهربنا بواسطة دراجات بخارية.

وتلقى قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بلاغاً بوصول "خليل.إ.أ" بالمعاش ، ومقيم بدائرة القسم"متوفى إثر إصابته بأعيرة نارية".

وأكد ابن الضحية ويعمل طبيب بشري، أن والده توجه والده توجه لموقف دمنهور حيث فوجئ بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية ، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أصابته وأودت بحياته ، وإتهم أفراد إحدى العائلات بقرية أبو يحيى في شبراخيت بقتل والده لخلافات سابقة بينهم.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة أن وراء إرتكاب الواقعة "عبدالوهاب.ع" مزارع وابنيه وآخرين، فتم القبض عليهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مزارع ونجل شقيقه يشرعان فى قتل عاملين بالخانكة

الثار

قتل

جرائم الثار

حملات امنية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة