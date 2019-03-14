الكشف على 1327 مواطن بالقافلة الطبية العلاجية بقرية الخطاطبة بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظةالمنوفية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة المحطة التابعة لمركز السادات، بالعيادات المتنقلة باطنة ، جراحة ، جلدية ،نساء وتوليد ، اطفال ، رمد ، تنظيم اسرة ،اسنان بناء توجيهات الدكتور نصيف حفناوى , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقالت الدكتورة شيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية ، أنه قد تم الكشف على 1327من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم، كما تم اخذ عينات تحاليل مختلفة 51 معمل دم ،85 طفيليات، كما تم إجراء 8 أشعة عادية ،53 أشعة سونار ،وتحويل 9 حالات لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة .