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الخميس، 14 مارس 2019 10:41 م
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الكشف على 1327 مواطن بالقافلة الطبية العلاجية بقرية الخطاطبة بالمنوفية

الخميس، 14 مارس 2019 10:25 م
الكشف على 1327 مواطن بالقافلة الطبية العلاجية بقرية الخطاطبة بالمنوفية قافلة طبية - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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نظمت مديرية الصحة بمحافظةالمنوفية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة المحطة التابعة لمركز السادات، بالعيادات المتنقلة باطنة ، جراحة ، جلدية ،نساء وتوليد ، اطفال ، رمد ، تنظيم اسرة ،اسنان بناء توجيهات الدكتور نصيف حفناوى , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقالت الدكتورة شيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية ، أنه قد تم الكشف على 1327من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم، كما تم اخذ عينات تحاليل مختلفة 51 معمل دم ،85 طفيليات، كما تم إجراء 8 أشعة عادية ،53 أشعة سونار ،وتحويل 9 حالات لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة .

 

 


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