الصين تصف سجل حقوق الإنسان بأمريكا بالمعيب والباهت

بكين(أ ش أ)

انتقدت الصين اليوم الخميس، سجل حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة الأمريكية، واصفة إياه بأنه "معيب وباهت، ويتضمن ازدواجية واضحة فى المعايير المنتهجة".

واصدر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) اليوم الخميس، تقريرا عن وضع حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة، تحت عنوان "سجل حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة لعام 2018".

وذكر التقرير أن حكومة الولايات المتحدة، التى تطلق على نفسها "المدافع عن حقوق الإنسان"، لديها سجل فى مجال حقوق الإنسان معيب وباهت، وازدواجية واضحة فى معايير حقوق الإنسان التى تتبعها.

وأشار التقرير – الذى جاء فى مقدمة وثمانية فصول - إلى وجود ما وصفه بـ "انتهاكات حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما فى ذلك انتهاكات خطيرة للحقوق المدنية، وانتشار المال السياسي، وتفاقم عدم المساواة فى الدخل، وزيادة التمييز العنصري، وتزايد التهديدات التى يتعرض لها الأطفال والنساء والمهاجرون، وانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن سياسات "أمريكا أولا" الأحادية الجانب".

ولفت التقرير الصينى إلى أن السياسات الأحادية للولايات المتحدة لقيت إدانة واسعة، حيث تهربت الولايات المتحدة من المسؤوليات الدولية، ونفذت سياسات "أمريكا أولا" أحادية الجانب دون أى وازع من ضمير، وانسحبت من منظمات دولية، واستأسدت على ضعفاء، وتسببت فى كوارث لحقوق الإنسان فى عملياتها العسكرية بالخارج.

ونوه التقرير بأن الولايات المتحدة أصبحت "مثيرة للمتاعب"، الأمر الذى لاقى إدانة من قبَل المجتمع الدولى على نطاق واسع.

كما انتقد التقرير ممارسات أمريكية مثل انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتخفيض المساعدات الإنسانية، ورفض إغلاق معتقل جوانتانامو العسكري، مؤكدا أن الولايات المتحدة قامت بعمليات عسكرية خارجية أسفرت عن إيقاع خسائر فى صفوف المدنيين.

وحول سياسات الهجرة الأمريكية، قال التقرير الصادر عن المكتب الإعلامى التابع لمجلس الدولة الصينى إن سياسات الهجرة غير الإنسانية المتبعة فى الولايات المتحدة، أسفرت عن مآس مستمرة للمهاجرين فى البلاد.

واعتبر التقرير أن "الحكومة الأمريكية استخدمت الافتراءات والعنف ضد المهاجرين، وأن سياسات الهجرة غير الإنسانية فصلت الأطفال المهاجرين عن آبائهم قسرا".

وأضاف التقرير أن "النساء والأطفال الذين يلتمسون المأوى واللجوء يعانون انتهاكات واعتداءات جنسية، وأن هناك حوادث مروعة لوفاة أطفال"، لافتا إلى أن "كل هذه الممارسات التى تتبعها الولايات المتحدة أثارت إدانة قوية من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

كما اعتبر التقرير الصينى أن "المرأة فى الولايات المتحدة تواجه تهديدا خطيرا فيما يتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسيين، فى ظل الافتقار إلى حماية السلامة الشخصية، كما تواجه الأمريكيات تمييزا واضحا فى التوظيف وفى مكان العمل".

وأكد التقرير "ارتفاع معدل حدوث التحرش والاعتداء الجنسيين على النساء فى الولايات المتحدة، فضلا عن وجود فجوة كبيرة فى الأجور بين الرجال والنساء فى الولايات المتحدة".

وأشار التقرير أيضا إلى أن "الأمريكيات يتعرضن للتمييز السائد فى مكان العمل، ويشعرن بالاستياء على نحو متزايد إزاء أوضاعهن الاجتماعية".