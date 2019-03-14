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السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شاب بالمطرية

الخميس، 14 مارس 2019 01:17 م
السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شاب بالمطرية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت الدائرة 6 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بمعاقبة المتهم "هشام.س" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل شاب بالمطرية.
 
 
وكشف أمر الإحالة  فى القضية رقم 22522 لسنة 2018 جنايات المطرية، قيام المتهم "هشام . س " وشهرته هشام هيكل 32 سنة، عامل، بقتل المجنى عليه "عادل فاروق" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة قاصدا إزهاق روحه، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 
 
 
 

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