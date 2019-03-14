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السجن المؤبد لعاطل قتل مواطنا وشرع فى قتل آخرين بالمرج

الخميس، 14 مارس 2019 01:02 م
السجن المؤبد لعاطل قتل مواطنا وشرع فى قتل آخرين بالمرج محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهم إبراهيم بكر بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مواطن  وشروعه في قتل آخرين بعد نزاع علي قطعة أرض بالمرج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين محمد ومحمد عبدالمنعم بركات وأشرف محمد الغرباوي.
 
وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم " إبراهيم بكر" 33سنة، عاطل، وآخرين  في أكتوبر 2007 بقتل المجني عليه " أسامة س د "، مع سبق الأصرار وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء متوجهين لمكان تواجده.
 
وشرع المتهمون  في قتل المجني عليهما " عبدالراضي ع ح " ، و" خالد س أ " عمدا بإعداد أسلحة نارية وبيضاء متوجهين لمكان تواجدهم وما أن ظفروا بهما حتى أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا من سلاحه بينما تعدى المتهمون علي المجني عليه الثاني باستخدام عصا محدثين إصابته بالرأس. 
 
 

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