video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت.. قطع الكهرباء عن قرى زفتى بالكامل ساعتين لإجراء الصيانة

الخميس، 14 مارس 2019 03:18 م
السبت.. قطع الكهرباء عن قرى زفتى بالكامل ساعتين لإجراء الصيانة قطع الكهرباء -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
أعلن المهندس أشرف محمد الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربائي من محطتى "زفتى 1 وزفتى 2"، السبت القادم، ساعتين من السادسة والنصف صباحًا وحتى الثامنة والنصف لإجراء الصيانة اللازمة.

وأوضح أن المناطق التي ستتأثر بانطقع التيار الكهربي هي مدينة زفتى بالكامل، وخطوط الريف وتشمل قرية كفر كلا الباب وجميع خطوط زفتى بالكامل ما عدا قريتى ميت المخلص وشرشابة.

وطالب "الحسيني" قاطني هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع الكهرباء عن منطقة بـ 6 أكتوبر منذ فجر اليوم

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

زفتى




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة