السبت.. قطع الكهرباء عن قرى زفتى بالكامل ساعتين لإجراء الصيانة

الغربية – مصطفى عادل

أعلن المهندس أشرف محمد الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربائي من محطتى "زفتى 1 وزفتى 2"، السبت القادم، ساعتين من السادسة والنصف صباحًا وحتى الثامنة والنصف لإجراء الصيانة اللازمة.

وأوضح أن المناطق التي ستتأثر بانطقع التيار الكهربي هي مدينة زفتى بالكامل، وخطوط الريف وتشمل قرية كفر كلا الباب وجميع خطوط زفتى بالكامل ما عدا قريتى ميت المخلص وشرشابة.

وطالب "الحسيني" قاطني هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.