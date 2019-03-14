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السبت.. انطلاق الفوج السابع لمعسكر الأئمة فى الإسكندرية

الخميس، 14 مارس 2019 11:42 ص
السبت.. انطلاق الفوج السابع لمعسكر الأئمة فى الإسكندرية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الفوج السابع لمركز أبى بكر الصديق التثقيفى بمدينة الإسكندرية، الذى يستضيف الأئمة من السبت الموافق 16/ 3 / 2019م حتى الإثنين 18 / 3 / 2019م ، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية للتبصير بمخاطر الإدمان والوقاية منه، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمي والمهاري لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويحاضر في المعسكر كل من الدكتور محمد سالم أبو عاصى الأستاذ بجامعة الأزهر، و الدكتور محمد حسن الحفناوى الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، ويشارك فى المعسكر 200  إمام من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

 


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