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الرئيس العراقى يؤكد حرصه على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة

الخميس، 14 مارس 2019 04:13 م
الرئيس العراقى يؤكد حرصه على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ
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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الخميس، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع السعودية، مشيرا إلى سعى بلاده لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.
وقال صالح - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودى ماجد القصبى - "إن العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع المملكة العربية السعودية، كما يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً".
وأضاف أن بغداد تتطلع أن تكون ساحة لتلاقى مصالح الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة، مؤكدا سعى العراق لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية.
من جهته، أعرب الوزير السعودى عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى وتسهيل عملية التبادل التجارى من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين


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العراق

برهم صالح

السعودية

ماجد القصبى

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