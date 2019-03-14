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الذهب يتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

الخميس، 14 مارس 2019 12:49 م
الذهب يتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 14 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى بقيمة 4 جنيهات عقب انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا من 1308 دولار إلى 1298 دولار حتى الآن.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:-
عيار 18 : 540 جنيها
عيار 21 : 630 جنيها
عيار 24 : 720 جنيها
الجنيه : 5040 جنيها
السعر العالمي : 1298 دولار
 
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
وأسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

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