video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ"هيئة تحرير الشام" فى إدلب

الخميس، 14 مارس 2019 08:00 ص
الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ"هيئة تحرير الشام" فى إدلب غارة جوية - ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران الحربى التابع لها شن، أمس الأربعاء، ضربات دقيقة إلى مستودع لتنظيم "هيئة تحرير الشام" فى مدينة إدلب السورية.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية -: وجهت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية وبالتنسيق مع الجانب التركى ضربة جوية دقيقة إلى مستودع أسلحة و ذخائر تابع لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابى (جبهة النصرة سابقا) فى مدينة إدلب.
وأضاف البيان: وبحسب معلومات مؤكدة عبر قنوات عدة، نقل المسلحون قبل ذلك إلى المستودع دفعة كبيرة من الطائرات بدون طيار الضاربة، وخطط الإرهابيون لاستخدامها فى شن هجوم جوى على قاعدة حميميم الروسية.


وتمثل محافظة إدلب معقلا أخيرا للمسلحين فى سوريا حيث تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام"، التى شن عناصرها على مدار الأشهر الماضية عشرات المحاولات لمهاجمة القاعدة الجوية الروسية فى حميميم عبر الطائرات من دون طيار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات سوريا الديمقراطية تحبط هجمات انتحارية فى الباغوز

سوريا الديمقراطية : "داعش" يشن هجومين مضادين فى الباغوز

الاتحاد الأوروبى : الوقت حان لإطلاق التسوية السياسية فى سوريا

سوريا

روسيا

إدلب

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة