الحكومة تعلن توفير السلع استعدادا لرمضان.. و مخزون السكر يتجاوز 5 أشهر

كتب مدحت وهبة

تستعد الحكومة والممثلة فى وزارة التموين التجارة الداخلية لشهر رمضان المقبل من خلال توفير كافة السلع الأساسية خاصة السكر والأرز والمكرونة بجانب توفير اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على طرح كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للوزارة طوال الشهر الكريم.

وأشار المصيلحى، فى تصريحات له، إلى أنه سيتم تشكيل لجان وغرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر كما وجه الوزير باستمرار تيسير اجراءات استلام محصول البنجر من المزراعين حتى نهاية الموسم الحالى وصرف مستحقاتهم أول بأول وكذلك العمل على انتاج السكر المحلى لتوفيره للمواطنين بشكل مستمر سواء من خلال طرحه على بطاقات التموين ضمن المقررات التموينية أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والأسواق.

وأكد وزير التموين، أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لمده تتجاوز 5 أشهر بالإضافة إلى استمرار انتاج السكر المحلى حاليًا، حيث من المستهدف انتاج كميات تقرب من 2.4 مليون طن سكر محلى من البنجر والقصب هذا العام ، كما أن منتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر .