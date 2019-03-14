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الحكومة الفنزويلية تعلن عودة الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد

الخميس، 14 مارس 2019 10:21 ص
الحكومة الفنزويلية تعلن عودة الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد مادورو
كراكاس (أ ش أ)
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استأنفت المؤسسات الحكومية وجميع المرافق الفنزويلية عملها اليوم الخميس، بعد توقف دام أسبوعا؛ جراء انقطاع التيار الكهربائى الذى أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس الجارى، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الإعلام خورخى رودريغيز.

وقال رودريغيز- فى تصريح نقلته قناة "سكاى نيوز عربية"ـ إن "الرئيس نيكولاس مادورو قرر استئناف الأنشطة المدرسية والعمل اليوم"، مشيرا إلى أن التيّار الكهربائى تمت استعادته بنسبة 100% فى كل أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد علقت كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس فى أعقاب انقطاع التيار الكهربائى، الذى تسبب أيضا فى إغلاق كل المتاجر وتوقف الخدمات، حيث اتهمت السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن هجوم سيبرانى على محطة كهرومائية تزود معظم مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية.

من جانبها، حملت المعارضة الفنزويلية السلطات الحكومية مسؤولية انقطاع الكهرباء، متهمة إياها بالتقاعس والفساد.

وقد عاد التيار الكهربائى تدريجيا منذ مساء الاثنين الماضى فى كاراكاس وفى معظم ولايات البلاد، باستثناء الولايات الغربية، وخاصّة فى منطقة ماراكايبو النفطيّة على الساحل.

 


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مادورو

المعارضه الفنزويليه

عوده الكهرباء لفنزويلا




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