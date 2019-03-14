الجيش اليمنى: مليشيا الحوثى تواصل التصعيد وعرقلة تنفيذ اتفاق السويد

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واصلت مليشيا الحوثى خرق الهدنة ووضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السويد الذى يقضى بانسحابها من الحديدة وذلك باستهدافها أمس الأربعاء بقصف مكثف بعدد من القذائف وصواريخ الكاتيوشا مواقع الوية العمالقة بالجيش اليمنى فى مناطق مديرية التحيتا جنوبى الحديدة على الساحل الغربي.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني"سبتمبر نت" أن المليشيا الحوثية استهدفت أيضا مواقع الوية العمالقة شرقى مدينة الصالح فى مدينة الحديدة كما استهدفت مواقع الجيش فى مدينة الدريهمى .

يأتى ذلك وسط مطالبات المجتمع الدولى والامم المتحدة المليشيا الالتزام بقرار وقف اطلاق النار والعمل على تنفيذ مضامين اتفاقية السويد والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها التى تفرض سيطرتها عليها بالقوة.