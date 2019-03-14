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الخميس، 14 مارس 2019 05:39 م
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الجيش الجزائرى يدمر مخبأ للإرهابيين و4 قنابل شمال البلاد

الخميس، 14 مارس 2019 05:08 م
الجيش الجزائرى يدمر مخبأ للإرهابيين و4 قنابل شمال البلاد الجيش الجزائرى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين و4 قنابل تقليدية الصنع بولاية تيبازة (شمال).
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس فى بيان لها أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش أمس، مخبأ للإرهابيين و4 قنابل تقليدية الصنع، إثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة".
وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطنى الشعبى تاجر مخدرات بحوزته 9 كيلوجرامات من المخدرات بولاية وهران (شمال غرب) فى حين أوقفت مفرزة أخرى ببرج باجى مختار (جنوب) 3 منقبين ومعدات التنقيب عن الذهب.


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