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التعليم تُنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019

الخميس، 14 مارس 2019 05:28 م
التعليم تُنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019 د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم حاليا تنفيذ فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية (عربي) للعام الدراسي 2018/2019، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير المنظومة التعليمية، والتي تستمر حتى 27 مارس المقبل.
 
وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.
 
ومن جانبه أكد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، أنه يتم تنفيذ المسابقة من خلال 4 مراحل تنفيذية: على مستوى الإدارات التعليمية، يليها على مستوى المديريات التعليمية، ثم مرحلة القطاعات، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهى (التصفية النهائية)، حيث تتم بين الخمس مديريات الفائزة بالمركز الأول على مستوى كل قطاع لتحديد المديريات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية، وتنفذ هذه المرحلة بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة.
 
وأضاف الدكتور أكرم حسن، أن المسابقة تسير وفق قواعد عامة معلومة للجميع، منها أن يتكون الفريق المتسابق من ستة طلاب بواقع عدد (2) طالب لكل شعبة (علوم، رياضة، أدبي)، ومواد التسابق: وتشمل (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق)، وتتكون الأسئلة من جزء تحريري وجزء شفوي.
 
 

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