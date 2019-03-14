التضامن: اليوم آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440 هجريًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الخميس آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسددًا للاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامان على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وأهاب أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التموين، بالراغبين فى التقدم لحج الجمعيات، بسرعة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، وأن نهاية مارس الجارى سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة.

وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 حتى يوم 14 مارس 2019، بعد أن كان مقرراً إغلاقه 7 مارس، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة المصرية، مشيرة إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم، وأن نهاية مارس الحالى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.