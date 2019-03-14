

ذكرت ذلك قناة ( العربية الحدث) الإخبارية في نبأ عاجل دون التطرق بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد



في غضون ذلك أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.