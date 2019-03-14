الاتحاد الأوروبى: يجب على بريطانيا تقديم مبررات لطلب تأجيل الانفصال

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قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن بريطانيا سيتعين عليها أن تبرر أى طلب لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبى قبل نهاية الشهر الحالى وإن زعماء الاتحاد سيعطون أولوية لتفادى تعطيل مؤسسات الاتحاد الأوروبى أثناء دراسته.

ومشيرا إلى اقتراعات فى البرلمان الأوروبى سعيا إلى تأجيل انفصال بريطانيا، قال متحدث باسم المفوضية "طلب لتمديد المادة 50 يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27".

وأضاف أن مجلس زعماء دول الاتحاد "سيدرس مثل هذا الطلب مع إعطاء أولوية للحاجة إلى ضمان أداء مؤسسات الاتحاد الأوروبة لوظائفها مع الأخذ فى الاعتبار الأسباب ومدة تمديد محتمل". ومن المنتظر أن يجتمع المجلس يومى الخميس والجمعة القادمين.