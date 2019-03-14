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الخميس، 14 مارس 2019 05:36 م
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الاتحاد الأوروبى: تخصيص أكثر من مليار يورو كمساعدات لسوريا والمنطقة

الخميس، 14 مارس 2019 05:02 م
الاتحاد الأوروبى: تخصيص أكثر من مليار يورو كمساعدات لسوريا والمنطقة الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى
أ ش أ
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أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبى خصص أكثر من مليار يورو كمساعدات لسوريا وللمنطقة للفترة 2019 - 2020.
ونقلت قناة (الحرة) عن موجيرينى قولها إن "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثالث المنعقد فى بروكسل يجب ألا يستخدم فقط من أجل الحصول على تعهدات بمساعدات إنسانية، إنما أيضا بتحديد كيفية دعم التحول السياسى فى سوريا ودور الأمم المتحدة فى هذا الصدد.
وكانت موجيرينى أكدت فى وقت سابق ضرورة إعادة إعمار سوريا، المرتبط فى الوقت نفسه بالتوصل إلى حل سياسى يجب دعمه فى إطار مسار جنيف وتحت إشراف الأمم المتحدة ومشاركة كافة الأطراف السورية ، مشددة على ضرورة إبقاء سوريا على رأس الأجندة الدولية فى الوقت الذى يتراجع فيه هذا الملف دوليا.


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