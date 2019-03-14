اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الأوقاف تخطر الجهات التابعة لها بعدم تجديد عقد من يثبت تعاطيه المخدرات.





الأوقاف تخطر الجهات التابعة لها بعدم تجديد عقد من يثبت تعاطيه المخدرات





التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد





إينى تحقق كشفا جديدا للغاز فى امتياز نور البحرى بمصر





الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا بميناء العين السخنة لاتهامهم بالتزوير





البورصة تواصل هبوطها فى آخر جلسات الأسبوع ومؤشرها يخسر 0.89%





مميش: الرئيس كلفنا بأن تكون منطقة قناة السويس قلب التجارة فى العالم





الذهب يتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام





الأرصاد: غدا طقس دافئ على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 23 درجة





مروان محسن وربيعه فى قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري





طرح تذاكر أمم أفريقيا 2019 بعد إجراء القرعة أبريل المقبل