ازالة الأجزاء الخطرة من 3 عقارات بغرب الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أزال حى غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال ، الاجزاء الخطرة من العقارات القديمة ، من خلال لجنة الإزالة للعقارات التي تمثل خطورة داهمة علي حياة المواطنين

و تم تكلف لجنة الازالة باستمرار العمل لإزالة الاجزاء الخطرة للعقارات الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمه حيث تم الانتهاء من تنفيذ القرارات للعقارات (28حارة أبو ربيع من شارع يوسف الحكيم الصادر له قرار رقم 26 لسنة 2013 والعقار رقم 30 حارة ابو ربيع من شارع يوسف الحكيم )

كما قامت المهندسة ابتسام الشافعي ، سكرتيرة عام الحي وادارة المشروعات بالحي والعضو القانوني، بتسلم مقاول الهدد العقارات الاتية والتى تمثل خطورة داهمة و هى العقار 48 شارع المندره والصادر له القرار رقم 148 لسنة 2013 و والعقار 9 شارع الاجتهاد والصادر له القرار رقم 96لسنة 2016