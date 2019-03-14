ارتفاع معدلات توريد محصول البنجر من المزارعين لـ676 ألف طن

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تيسير إجراءات استلام محصول البنجر من المزراعين حتى نهاية الموسم الحالى وصرف مستحقاتهم أولا بأول وكذلك العمل على إنتاج السكر المحلى لتوفيره للمواطنين بشكل مستمر سواء من خلال طرحه على بطاقات التموين ضمن المقررات التموينية أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والأسواق.

ولفت إلى أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 5 أشهر بالإضافة إلى استمرار إنتاج السكر المحلى حاليا، حيث من المستهدف إنتاج كميات تقرب من 2.4 مليون طن سكر محلى من البنجر والقصب هذا العام .

ومن جانبه، تفقد أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات سكر البنجر مزارع أراضى بنجر السكر للاطمئنان على إنتاجية البنجر والتى تتراوح من 20 طنا إلى 21 طنا للفدان خلال الموسم الحالى على عكس السنوات الماضية والتى كانت تتراوح من 17 إلى 18 طنا وذلك نتجية توفير الشركة أصناف جيدة من التقاوى للمزراعين وكذلك توفير التوعية والاسترشادات الزراعية، كما قام "أبو اليزيد" بحث المزراعين وتشجيعهم على التوسع فى زراعة البنجر فى السنوات المقبلة، مؤكدا استمرار الشركة فى صرف عدة حوافز مالية للمزارعين، وهو ما لاقى قبولا كبيرا منهم خاصة وأن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها على مدار السنوات الماضية التى يقوم بها رئيس الشركة للمزراعين وسط أراضيهم خلال حصاد محصول البنجر، كما تفقد "أبو اليزيد" محطة معالجة مياة الصرف تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام المقبلة .

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد فى تصريحات اليوم، بأن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من 676 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 80 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 31 ألف طن مولاس، و32 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، وأنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى، لافتا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر.



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