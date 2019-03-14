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إحصائية: 1.77 مليار دينار إعانات الكويت لعدد من الدول خلال 10 سنوات

الخميس، 14 مارس 2019 12:06 م
إحصائية: 1.77 مليار دينار إعانات الكويت لعدد من الدول خلال 10 سنوات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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كشفت إحصائية أن إجمالى المساعدات والإعانات الخارجية التى قدمتها الكويت إلى دول العالم خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1.77 مليار دينار (الدينار الكويتى يعادل نحو 3.29 دولار)، بمتوسط سنوى بلغ 177.7 مليون دينار؛ وذلك بخلاف المساعدات المصروفة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

وأوضحت الإحصائية – التى نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس، دون أن تشير إلى مصدرها - أن السنتين الماليتين 2012 / 2013، و2014 / 2015، استحوذتا على ما يوازى 42% من إجمالى المساعدات خلال السنوات العشر الماضى، بنحو 743 مليون دينار، منها 419 مليونا فى 2014 / 2015، التى نالت المرتبة الأولى.

وأظهرت الإحصائية أن السنة المالية 2017 / 2018، احتلت المرتبة الأخيرة بواقع 3.6 مليون دينار، مقابل 112.6 مليون دينار فى 2018 / 2019.

من جانبه، قال وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف - فى رد على سؤال للنائب البرلمانى ثامر السويط - إن الوزارة تنفذ قرارات الإعانات والمساعدات الخارجية التى تقدمها الكويت للدول الشقيقة والصديقة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء الكويتى، موضحا أن الصرف يتم من بند المنح والإعانات المدرج فى ميزانية الحسابات العامة بالوزارة، ولا يصرف مباشرة من الاحتياطى العام.

 


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