أحمد الوصيف: التدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى أهم الملفات فى قطاع السياحة

كتبت آمال رسلان

أكد أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن مجلس إدارة الإتحاد يولى أهمية كبرى للتدريب وأنه يعتبره من أهم الموضوعات التى ينبغى أن يعطيها القطاع كل الرعاية والدعم اللازم، للنهوض بمستوى العنصر البشرى الذى يعد أهم عنصر من عناصر المنظومة السياحية التى تعتمد فى الأساس على الخدمة مشيداً فى هذا الصدد بجهود الغرف ووزارة السياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف والذى تناول عدة موضوعات ذات أهمية للقطاع ومنها التدريب وتطوير المراكز المملوكة للإتحاد التى تقدم هذه الخدمة وكذا مشروع تطوير التعليم الفنى المعروف بـ TVET هذا إلى جانب دور الإتحاد فى بعض المشروعات القومية والمناسبات ومنها بطولة كأس الأمم الإفريقية وكذا أهداف وخطة عمل اللجان المتخصصة بمجلس إدارة الإتحاد والتنسيق فيما بينها وبين الغرف.

وقال بيان للاتحاد، أن المجلس قد ناقش عدة موضوعات منها تطوير العمل بمراكز التدريب التابعة للإتحاد وكذلك بداية تشغيل منحة الاتحاد الأوروبى TVET II من خلال تفعيل المشروع الخاص بذلك والذى من المنتظر أن يتدرب من خلاله حوالى خمسة آلاف متدرب، ما بين موظف حالى وباحث عن عمل ورواد الأعمال فى مختلف الأنشطة السياحية سواء فندقية بكافة تخصصاتها أو خدمات سياحية تقدمها شركات السياحة أو أعمال يدوية وسلع سياحية ولاسيما تلك التى تشتهر بها مصر وينبغى تطويرها لما لها من أهمية كأداة جذب يقبل على شرائها السائح.

وأضاف رئيس الاتحاد أن المجلس قد ناقش تطوير مراكز فنون الطهى بالجيزة والأقصر وأن مجلس الإدارة بصدد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع جهات داخلية وخارجية تصب فى مصلحة القطاع لتطوير المراكز التدريبية بصفة عامة وتحقيق الاستدامة المطلوبة والتشغيل الاقتصادى لبعض منها وسوف يعلن عنها فى حينه .

كما أشار الوصيف إلى أن الإتحاد قد بدأ بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية بإجراء دراسة تشخيصية للإتحاد وإمكانياته الإدارية واللوائح المعمول بها حالياً حتى يؤهله للقيام بدورة الهام المنوط به بالتعاون مع الغرف المختلفة وخاصة أن المجالس المنتخبة بالإتحاد والغرف قد جاءت بعد فترة تقترب من ثلاث سنوات أدار شئونها فيها عدد من لجان التسيير التى قامت بدورها كاملاً فى حدود صلاحيتها ومن ثم فإن الموضوعات المطروحة والملفات التى ينبغى أن يؤخذ قرارات عاجلة بشأنها تعتبر غير مسبوقة سواء من حيث الكم أو الكيف ومنها على سبيل المثال ملف التدريب واستكمال الربط الإلكتروني بالجهات المعنية والوزارات وكذا موقف مبنى الإتحاد والغرف بمدينة الشيخ زايد ومراجعة العقود والالتزامات بكافة أنواعها.

وأضاف الوصيف أنه بهذه المناسبة يتوجه بالشكر مرة أخرى لكل لجان التسيير رؤساء وأعضاء.

كما تطرق إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الخطط التى وضعها السادة الأعضاء رؤساء اللجان المتخصصة بالإتحاد واستعانتها بأعضاء الجمعية العمومية والغرف الخمسة لتوسيع قاعدة المشاركة فى القرار الفنى خاصةً فى هذه المرحلة الانتقالية التى تستعد فيها مصر لإستعادة مكانتها السياحية واستقطاب أسواق جديدة وكذا عرض منتجات سياحية متنوعة وتضم اللجان لجنة التدريب ولجنة المراكز التدريبية واللجنة القانونية ولجنة خاصة للتأكد من إلتزام الجميع بالبيع بأسعار تتناسب ومكانه مصر السياحية من خلال آليه محددة تلتزم بها كافه الأطراف وكذلك لجنة التواصل والإعلام ولجنة الحفاظ على البيئة والسياحة المستدامة وقد طلب الأعضاء استخداث عدد من اللجان الأخرى ومنها لجنة الضرائب والتأمينات الأجتماعية وجارى دراسة هذا المطلب.