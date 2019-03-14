video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يستعرض مع غسان سلامة آخر تطورات العملية السياسية فى ليبيا

الخميس، 14 مارس 2019 02:52 م
أبو الغيط يستعرض مع غسان سلامة آخر تطورات العملية السياسية فى ليبيا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
استعرض أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلي ليبيا، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذى ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.
 
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط وسلامة اتفقا، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما صباح اليوم الخميس، على أهمية مواصلة هذه الجهود بغية توحيد الرؤى بين الأشقاء الليبيين حول الخطوات والاستحقاقات المتبقية وصولاً إلى تنظيم وإتمام الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة العربية الكامل بالاستمرار في مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، ومواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، بما في ذلك في سياق المجموعة الرباعية التي تجمعهما أيضاً مع الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي المجموعة التي ستجتمع قريباً لبحث الدور المشترك الذي يمكن أن تقوم به دعماً لجهود التسوية في البلاد.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد أبو الغيط: ما يجري في المسجد الأقصى استفزاز إسرائيلي مُتعمد

أبو الغيط: تفكك الدولة الوطنية العربية ما زال التحدى الأخطر

اجتماع وزارى عربى يدين التهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية

الجامعة العربية

الو الغيط

ليبيا

الامم المتحدة




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة