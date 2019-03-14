«الإخوان» تتعقب ضحاياها بالهواتف وخرائط جوجل.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان القاهرة «الإخوان» تتعقب ضحاياها بالهواتف وخرائط جوجل، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، الإرهابيون يستغلون خاصية Location لاستهداف الضحايا وأبرزهم الشهيد هشام بركات.. «الإرهاب المحمول».. «الإخوان» تتعقب ضحاياها بالهواتف وخرائط جوجل.. عناصر الإخوان يتتبعون أهدافهم عبر التطبيقات الحديثة.. وينقلون معلومات المواقع والتحركات لقيادات الخارج.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ الإرهابيون يستغلون خاصية Location لاستهداف الضحايا وأبرزهم الشهيد هشام بركات.. «الإرهاب المحمول».. «الإخوان» تتعقب ضحاياها بالهواتف وخرائط جوجل.. عناصر الإخوان يتتبعون أهدافهم عبر التطبيقات الحديثة.. وينقلون معلومات المواقع والتحركات لقيادات الخارج



ـ أسرار وكواليس عالم آخر فى الملاعب الخضراء.. الكورة والستات فى مصر.. القيادات الجماهيرية.. الخالة بهيجة.. الحاجة المغربية.. و«6 ستات» كود أشهر مشجعات المدرجات.. «التاتو والمشط والسيلفى والمراية مع جزمة الكورة».. غرائب أدوات دورى الكرة النسائية





ـ محمود أقام مشروعاً لتعبئة المنظفات بدعم «المشروعات الصغيرة» فى الدقهلية



ـ رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. «مدبولى» يطالب المستثمرين بخطط تنمية واضحة ولجان لمتابعة التطورات.. رئيس الحكومة يؤكد: لا مجال لامتلاك الأراضى دون استثمارها





ـ أسوان تتجمل لانطلاق ملتقى الشباب العربى الأفريقى.. والسيسى يشهد الفعاليات غداً.. توافد المشاركين على «عاصمة الجنوب».. وفعاليات ثقافية وترفيهية



ـ الابنة تكشف تفاصيل رحلة الفن والإيمان فى حياة صاحبة أجمل وجه سينمائى.. أسرار صعود مديحة كامل إلى قمة النجومية وتفاصيل رحلتها إلى الله





ـ تحرك قوى ضد النهضة.. قرار حل إخوان تونس اقترب



ـ «التعليم» تسمح للمحالين على المعاش خلال أغسطس بالمشاركة فى امتحانات الثانوية.. القرار يتيح الاشتراك فى الدور الأول فقط.. والقرابة والمحاكمة أبرز أسباب الحرمان





ـ هل يتحقق حلم رونالدو.. العالم يترقب قرعة دورى الأبطال اليوم



ـ سقوط عصابة التزوير فى ميناء العين السخنة والمدير المرتشى فى دمياط.. «الرقابة الإدارية» تقبض على مراجعين قانونيين بالشهر العقارى بسبب الرشوة





ـ المعاهد الأزهرية تنظم اختبارا تجريبيا لـ"أولى ثانوى" الأسبوع المقبل





