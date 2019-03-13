وزير خارجية سلوفينيا: نقدر دور مصر فى تعزيز أمن واستقرار منطقة المتوسط

كتب أحمد جمعة

قال وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار أن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات، مؤكدا أن انعقاد الجولة الأولى للجنة المشتركة تناولت عددا من الملفات، موضحا أنه وجه الدعوة للوزير شكرى لزيارة سلوفينيا.

وأكد نائب رئيس وزراء ووزير خارجية سلوفينيا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أن بلاده تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي فى عام 2021، مشيرا إلى أن مصر شريك أساسى لمصر للاتحاد الأوروبي، متوجها بالشكر للحكومة المصرية لدورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن مصر قوى إقليمية في المنطقة يمكنها التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى بشكل أكبر، مؤكدا أن بلاده تتفهم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر مؤخرا، مؤكدا أن سلوفينيا لديها اهتمام كير بأمن واستقرار منطقة المتوسط.