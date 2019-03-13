وزير خارجية سلوفينيا: نقدر دور مصر فى تعزيز أمن واستقرار منطقة المتوسط

قال وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار أن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات، مؤكدا أن انعقاد الجولة الأولى للجنة المشتركة تناولت عددا من الملفات، موضحا أنه وجه الدعوة للوزير شكرى لزيارة سلوفينيا.
وأكد نائب رئيس وزراء ووزير خارجية سلوفينيا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أن بلاده تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي فى عام 2021، مشيرا إلى أن مصر شريك أساسى لمصر للاتحاد الأوروبي، متوجها بالشكر للحكومة المصرية لدورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن مصر قوى إقليمية في المنطقة يمكنها التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى بشكل أكبر، مؤكدا أن بلاده تتفهم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر مؤخرا، مؤكدا أن سلوفينيا لديها اهتمام كير بأمن واستقرار منطقة المتوسط.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى أن استضافة مصر للقمة العربية الأوروبية كانت فرصة لتناول القضايا الإقليمية والدولية والهجرة غير الشرعية والتصدى للجريمة المنظمة والتعامل مع أزمات المنطقة في سوريا وليبيا.
وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية السلوفيني أن البيان الصادر عن القمة العربية الأوروبية مؤخرا تناول نقاط هامة حول استمرار التواصل حول القضايا والشواغل المشتركة.
وبدروه قال وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار أن القمة العربية الأوروبية فى مصر كانت خطوة مهمة للغاية لتعزيز التعاون، مؤكدا أن بلاده ستواجه الإرهاب بنجاح شريطة تعزيز التعاون وأن اجتماعات المسؤولين في بلاده مع مختلف القادة تتناول فرص تعزيز التعاون الثنائى، مؤكدا أن القمة العملية الأولى تقود نحو سلسلة متواصلة من التعاون.
كما قال وزير الخارجية السلوفيني ميرو سيرار أن منطقة كوبر هي عبارة عن ميناء يقع على البحر وهي أفضل منطقة لدخول شرق أوروبا، مؤكدا تطلع بلاده أن يكون الميناء رابط مباشر منه إلى مصر.
وأكد وزير الخارجية السلوفيني فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى لربط ميناء كوبر عبر منطقة وسط أوروبا وإنشاء سكة حديد جديدة من ميناء كوبر نحو الأراضى الأوروبية، وذلك لرفع طاقة الميناء ونحاول تعزيز ذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا رغبة بلاده فى التعاون مع الموانئ المصرية لتحقيق منفعة بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية السلوفيني أن الأنشطة الإرهايية أحد شواغل دول الاتحاد الأوروبى ومصر، مؤكدا أنه على كل بلد التعامل فى إطار مكافحة الإرهاب وفق الظروف التى تعيشها، معربا عن امتنانه لمصر على تعاونها الناجح في قضية الهجرة غير الشرعية، موضحا أن بلاده اتخدت موقفا واضحا على دعم الدول المكافحة للإرهاب.
وبدروه تطرق وزير الخارجية سامح شكرى إلى أن مصر تمتلك الخبرات اللازمة للتعاون مع سلوفينيا في تعزيز التبادل التجاري.
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