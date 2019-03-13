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وزير الاتصالات: الشركات الناشئة خلقت روحًا جديدة والشباب يمتلك أفكارًا خلاقة

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:17 ص
وزير الاتصالات: الشركات الناشئة خلقت روحًا جديدة والشباب يمتلك أفكارًا خلاقة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن "الشركات الناشئة خلقت روحًا جديدة غير نمطية فى تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن جلوسه مع شباب رواد الأعمال امتد لساعتين وكان رائعًا، ووجدت أفكارًا خلاقة ومبتكرة تستحق الدعم، وأفكار غير نمطية.

 

وأضاف وزير الاتصالات، فى مداخلة هاتفية  لبرنامج «رأى عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، قائلاً: "المحور الثانى الذى أثار إعجابى هو تنوع الأفكار وتباينها، مما يدل على أن كل شركة لها شخصية وكيان وقوة تنافسية مختلفة عن الأخرى، وما لفت نظرى عمق الخبرات التقنية التى يمتلكها الشباب بمختلف أطياف تكنولوجيا المعلومات".

 


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