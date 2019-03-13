واكلين شاربين سارقين مع بعض.. إحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى قتلوا رابعهم

كتب سليم على

لم يدروا أن المال الحرام لن يدوم طويلا، طمعهم وجشعهم فى جمع المال بطريقة سريعة، جعل ثلاثة متهمين بتشكيل عصابى يقتلون رابعهم بعد أن دخل الشيطان بينهم واختلفوا على توزيع قيمة مسروقات مع المجنى عليه بالجيزة.

والمتهمين فى الواقعة هم "اسلام فارس عواد" ، ٢٢ عاما، وشهرته حمص، "عيد عواد على"، عتال، ٢٥ عاما، "محمود مكرم "، ١٧ عاما، بائع ورد.

تفاصيل الواقعة تضمنت قيام المتهمين بقتل المجنى عليه "ناصر سليمان"، عمدا مع سبق الإصرار لخلاف مالى قائم بينهم، وفى سبيل ذلك أعدا سلاحين ناريين حيث أحرز المتهم الأول بندقية آلية والثانى سلاح نارى غير مخشخن ونفذا مخططهما بأن استدرجه الثانى لحيث مسكنه، وما أن حضر باغته المتهم بأن أتاه من خلفه مطلقا سلاح صوبه وراقب الآخرين الطريق له لمساعدته على ارتكاب فعلته، كما قاموا بسرقة منقولات مملوكة للمجنى عليه.

وقال المتهم محمود مكرم عبد الباسط خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه والمجنى عليه ناصر سليمان، والمتهمان فارس عواد، وشهرته حمص، وعيد عواد، وشهرته شطة، تخصصا فى ارتكاب جرائم السرقة فكونوا تشكيل عصابى وقد وقع خلاف بين المجنى عليه والمتهمين وفى يوم الواقعة، ورافقهم جميعا الى مسكن المجنى عليه طالبين منه توصيلهم لمسكنه بدراجته البخارية وحين وصولهم باغته المتهم الاول بإطلاق الاعيرة النارية من الخلف قاصدين قتله وهو لم يكن على علم بنيتهما، ثم فروا هاربين، حتى تم ضبطه هو من قبل الاهالى وبحوزته خزينتين من السلاح الألي، وتم تسليمه للشرطة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والسرقة بالإكراه، وقررت حبس المتهمين .

وقرر المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة ، إحالة المتهمين بقتل صديقهم للاستيلاء على ممتلكاته فى الجيزة، إلى محكمة الجنايات، ومن المقرر أن تنظر محاكمتهم بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم.