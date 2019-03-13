موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الطيران تمنع طائرات بوينج B737 /Max بالأجواء والمطارات المصرية

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها منعمنع طائرات بوينج B737 /Max بالأجواء والمطارات المصرية.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الطيران المدنى تمنع عبور طائرات بوينج B737 /Max بالأجواء والمطارات المصرية

اتخذت سلطة الطيران المدنى المصرى قراراً احترازياً لصالح سلامة الركاب والطيران بمنع عبور و هبوط وإقلاع طائرات البوينج (B737 /Max) فى الأجواء و المطارات المصرية، حيث تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركة الخطوط الجويه الإثيوبية يوم 10 مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن .

النقض تؤيد حبس 27 أمين شرطة 3سنوات وتبرأ 13 آخرين فى اتهامهم بتعطيل العمل

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس 27 أمين شرطة 3 سنوات، وإلغاء غرامه 6 آلاف جنيه الصادرة بحقهم لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل. وبرأت المحكمة 13 متهما آخرين فى ذات القضية، مما نسب إليهم.

لجنة أراضى الدولة: صلاحيات كاملة للمحافظين فى تقنين الأراضى بما يضمن حق الشعب

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها بالمحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات، حيث عقدت الاجتماع الثالث بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحافظى البحر الأحمر وقنا وسوهاج والأقصر وأسيوط ونائب محافظ أسوان.

محافظ القاهرة: العاصمة بها 1500 حضانة غير مرخصة

كلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء برصد الحضانات غير المرخصة فى القاهرة، على أن يتم تسليم الملف الذى يضم إجمالى الحضانات فى منتصف مارس الجارى.

الإسكان: تحسن كبير فى خدمات مياه الشرب والصرف بأسوان والقضاء على المناوبات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محافظة أسوان شهدت تحسنا كبيرا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، والتى أدت إلى القضاء على نظام المناوبات لقطع المياه، بجانب تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى، سواء بمد الخدمة للمناطق المحرومة، والمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى.

محافظ القاهرة: تجهيز المقار الانتخابية استعدادا للاستفتاء على الدستور

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه سيتم الاستعداد من الآن للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الحدث هام ويستلزم اتخاذ كافة الاستعدادات.