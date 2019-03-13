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ممثل" اليونيسيف" يثنى على أعمال حملة "السمنة والانيميا والتقزم" ببنى سويف

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:16 ص
ممثل" اليونيسيف" يثنى على أعمال حملة "السمنة والانيميا والتقزم" ببنى سويف ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يتابع حملة الكشف عن السمنة والانيميا
بنى سويف - أيمن لطفى
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أثنى الدكتور شريف صادق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على آليات العمل ومعدل إنجاز أعمال حملة  الكشف والعلاج المبكر لطلاب المدارس الإبتدائية من أمراض "السمنه والانيميا والتقزم"  ببنى سويف،  ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحه   .

جاء ذلك خلال تفقده  لجان وفرق  العمل بالحملة ، فى مدرستى الدعوة والراهبات، برفقة  الدكتورة رضا محمود مدير الشئون الطبيه ودكتور رضوى عبدالغفار مسئول مكافحه العدوى وسماح كمال مدير التمريض،  وذلك لمتابعه سير العمل والتأكد من عدم وجود أى مشكلات تعترض تنفيذ الحملة .

يذكر أن الدكتور عصام السباعى مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى،  استقبل ممثل المنظمة العالمية "اليونسيف" بمكتبه ، ثم كلف مسئولى وقيادات الفرع بإصطحابه خلال جولته بالمدارس.

   

 

 


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