مدير تعليم الإسماعيلية يعلن نتائج مسابقة أفضل مدرسة للتعليم الفنى

وقال محمد مهنى مدير التعليم الفنى فى مديرية التعليم بالإسماعيلية، إن النتائج أسفرت عن فوز المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات بالمركز الأول صناعى 5 سنوات، ومدرسة أبو عطوة صناعى 3 سنوات، وبالمركز الأول زراعى 3سنوات، مدرسة الإسماعيلية الزراعية المشتركة، وبالمركز الأول فندقى 3 سنوات المدرسة الفندقية، وبالتجارى فاز بالمركز الأول أبو صوير التجارية المشتركة الثانوية.

وأضاف مهنى أن ترتيب الدرجات المدارس المتقدمة، الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات 89، وابو عطوة الصناعية 88 والكهربية بنات 82، والزخرفية بنات 76، والمعدات الثقيلة 75، والإسماعيلية الزراعية 73، وإبراهيم عثمان الصناعية 71، والقصاصين الصناعية 70، والفندقية 65 وأبو صوير التجارية 65.