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مدير التأمين الصحى بالأقصر: فحص 38597 تلميذا ضمن مبادرة فحص طلاب المدارس

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:00 ص
مدير التأمين الصحى بالأقصر: فحص 38597 تلميذا ضمن مبادرة فحص طلاب المدارس فحص طلاب المدارس
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحى الدكتور محمود عبد الوهاب يوسف، استمرار أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن المبادرة قامت حتى الآن بفحص 38 ألفا و597 تلميذا، وذلك من أصل 155 ألفا و31 تلميذا فى 369 مدرسة بالمحافظة.

وأضاف الدكتور محمود عبد الوهاب يوسف لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحًا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريًا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الأنيميا مبكرًا عن طريق أخذ عينة من دم التلميذ وذلك بالوخز بشكاكة طبية تستخدم مرة واحدة فقط لكل طالب وهى معقمة وآمنة تمامًا وذلك عن طريق فنى متخصص، بالإضافة إلى قياس الطول والوزن لاكتشاف أى خلل هرمونى ومعالجته مبكرًا تحت إشراف فريق متخصص ومدرب من أطباء الأطفال المتواجدين بعيادات الطلاب بالفرع.

 

 


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