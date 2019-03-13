محافظ شمال سيناء يقرر مساعدات عاجلة لأسرة احترق منزلها

شمال سيناء - محمد حسين

اعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم فى بيان له، أنه تم حصر جميع احتياجات الأسرة التي تعرضت إلي حريق المنزل الخاص بهم بمنطقة عاطف السادات بالعريش، ووفاة الأب والأم، والعمل علي تلبيتها.

أضاف المحافظ، أنه تقرر صرف مبلغ 5000 جنيه للأسرة، من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالعريش، وإمداد الأسرة بكراتين مواد غذائية والحفة وبطاطين، وصرف 7 أسرة و7 مراتب و7 مخدات للأسرة من جمعية الهلال الأحمر .

وأشار المحافظ، إلي أن مؤسسة مصر الخير منحت الأسرة غسالة و4 سجاده و4 شلته إسفنج، ومطبخ خشب و3 دولاب وباب وشباك للغرفة المحترقة، مؤكدا علي أن بنك ناصر بالعريش، وعد بتقديم مساعدات مالية للأسرة.

وقال المحافظ أن مديرية الإسكان، قامت بتوفير وحدة سكنية بديلة للأسرة، إلا انه تبين أن المنزل ملك الأسرة، وقيام احد رجال الأعمال بإعادة طلاء المنزل وصيانة الكهرباء به.

وجه المحافظ، شركة الكهرباء، بتركيب عداد كهرباء للمنزل بالمجان وعلي نفقة المحافظة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدعم الأسرة مادياً ومعنوياً والإسراع في إجراءات المعاش، ورفع قيمته لمواجهة الظروف المعيشية للأبناء .

يذكر أن، حريق نشب نتيجة ماس كهربائي بمنزل "إسماعيل أبو العراج" في منطقة عاطف السادات بالعريش، في 20 فبراير الماضي، أسفر عن وفاة الأب والأم، وإصابة طفل بحرق في اليد اليمنى.