محافظ القاهرة:حصلنا على المركز الأول فى المشاركة بحملة فيروس C بـ8.5مليون شخص

كتب ـ سيد الخلفاوى

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور نواب المحافظ، ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة حصلت على المستوى الأول فى المشاركة بمبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس السيسى، حيث شارك فى المبادرة 8.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الصحة للقضاء على الطفيليات عند أطفال المدارس الابتدائية.

وهنأ المحافظ الشعب المصرى بقدوم شهر رجب، وكذلك عيد الأم، مؤكدا أن الأم لها دور عظيم فى رفعة الوطن وتربية النشء.